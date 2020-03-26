Путин не исключил мер поддержки социальным НКО, помогающим гражданам во время пандемии

НОВО-ОГАРЕВО, 26 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не исключил принятия дополнительных мер для более эффективной работы социальных некоммерческих организаций (НКО), занимающихся работой по оказанию помощи людям, испытывающим трудности из-за ситуации с пандемией коронавируса.

"Мы обязательно посмотрим, что можно сделать для того, чтобы ваша деятельность была еще более эффективной", - заявил он на встрече с представителями предпринимательского сообщества. Путин отметил, что волонтерское сообщество уже прикладывает усилия для того, чтобы помогать людям, которые нуждаются в этом в условиях пандемии коронавируса, особенно пожилым. По его словам, "это чрезвычайно востребованная сейчас работа,… это очень востребованное, благородное дело". При этом, отметил Путин, людям, которые занимаются этой поддержкой, "надо думать и о своей собственной безопасности".

Глава государства указал также, что власти РФ оказывают поддержку благотворительным организациям, в том числе в виде грантов и льгот. "Но благотворительная работа и коммерческая деятельность - это разные вещи, и здесь должна быть здравая грань между теми, кто занимается извлечением прибыли, и теми, кто такую прибыль не получает в силу благотворительного характера работы", - сказал он, отвечая на просьбу одной из участниц встречи включить помощь НКО в перечень мер поддержки в рамках борьбы с коронавирусом.

Комментируя ее предложение освободить от НДС и налога на прибыль товарные пожертвования компаний, Путин указал, что если направить пригодные к употреблению, но подлежащие утилизации товары на такие пожертвования, то "у производителей этих продуктов возникнут проблемы". Он напомнил, что в самом начале 2000-х годов производители обращались к властям России с просьбой прекратить завоз гуманитарной помощи, "потому что будет невозможно ничего продать".

"Конечно, особо нуждающимся такая деятельность, безусловно, на пользу, и ее надо продолжать. Но каждое решение в этой сфере должно быть выверено и просчитано", - резюмировал Путин.