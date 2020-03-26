Мукомолы просят Минсельхоз устранить дисбаланс в формировании цен на пшеницу и муку

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Российский союз мукомольных и крупяных предприятий обратился в Минсельхоз с просьбой устранить дисбаланс в формировании цен на пшеницу и муку. Об этом говорится в письме, размещенном на сайте союза.

"Просим поручить принять меры по ликвидации дисбаланса в формировании цен на пшеницу и муку", - говорится в документе.

В письме отмечается, что на фоне общего кризиса и падения курса рубля, финансовое положение большинства предприятий отрасли стремительно ухудшается. "Сложившаяся ситуация чревата возникновением дефицита муки на рынке РФ", - говорится в документе. По данным мукомолов, крупнейшие региональные производители муки, несмотря на высокий урожай прошлого года, имеют запас сырья на уровне всего лишь двух-трех недель. "Из-за падения курса рубля и возросшей в связи с этим выгодностью экспорта, сельхозпроизводители отказываются от поставки зерна на мукомольные предприятия или устанавливают сверхвысокую для внутреннего рынка цену на зерно, так как хлебозаводы не принимают муку по повышенным ценам", - отмечается в письме.

По данным отраслевого союза, при таких ценах на зерно (около 15 тыс. рублей за тонну) и муку (около 17 тыс. рублей за тонну) мельницы на каждой тонне муки понесут убытки до 4 тыс. рублей.

Мукомолы также отмечают, что финансовое положение в отрасли в настоящее время усугубляется еще и тем обстоятельством, что с 2017 года многие предприятия фактически лишены субсидирования в виде льготного кредитования, которое ранее позволяло мукомолам хоть как-то сводить концы с концами. Сейчас уполномоченные банки, осуществляющие льготное кредитование, отказывают многим мукомольным предприятиям в выдаче льготных кредитов по причине наличия убытков и отсутствия достаточных залогов, указывается в письме.