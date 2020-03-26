Дальний Восток получит более 1 млрд рублей на средства для профилактики коронавируса

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Регионы Дальнего Востока получат свыше 1 млрд рублей дополнительных средств на закупку средств индивидуальной защиты и оборудования для медучреждений. Эта мера должна минимизировать распространение коронавируса в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), говорится в сообщении пресс-службы аппарата полпреда в ДФО, распространенном в четверг.

"По поручению заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) приступил к реализации проекта помощи дальневосточным регионам по профилактике и минимизации распространения коронавирусной инфекции. На эти цели будет направлено более 1 млрд рублей из внебюджетных источников", - говорится в сообщении.

Как отметил вице-премьер, для Дальнего Востока вводятся дополнительные меры профилактики распространения коронавирусной инфекции. По данным сайта стопкоронавирус.рф, в ДФО зарегистрировано 24 случая заражения в пяти из 11 регионов."В качестве мер поддержки Дальнего Востока используются возможности институтов развития. Одним из первых к этому подключился Фонд развития Дальнего Востока и Арктики. Будет предоставлено финансирование для закупки дополнительных средств индивидуальной защиты и оборудования для больниц. Это позволит обеспечить дальневосточников эффективной и оперативной медицинской помощью, средствами профилактики", - приводят его слова в пресс-службе.

Кроме того, Трутнев поручил Минвостокразвития организовать работу с представителями бизнес-сообщества и общественными организациями, которые готовы добровольно предложить помощь в борьбе с распространением коронавируса. Министерство также должно предусмотреть возможность при необходимости выделить дальневосточным регионам дополнительные средства в рамках программ по развитию округа.

Первый транш

В ФРДВ пояснили, что первый транш - 250 млн рублей - поступит из средств крупнейшего российского золотодобытчика "Полюс" и самого фонда.

"Первым траншем ФРДВ и "Полюс" направят на реализацию противоэпидемиологических мероприятий 250 млн рублей. Часть первого транша пойдет на поддержку Магаданской области и Якутии, одних из ключевых для "Полюса" регионов, с целью закупки средств индивидуальной защиты и оборудования для медицинских учреждений, остальные средства будут направлены на поддержку всех субъектов ДФО", - говорится в сообщении.

В материал в 18:00 мск внесены изменения - добавлена информация о первом транше