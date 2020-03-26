США расширили санкции против Ирана

ВАШИНГТОН, 26 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты в четверг внесли пять физических лиц и 15 юридических лиц в список антииранских санкций. Об этом сообщило американское министерство финансов.

По версии ведомства, иранские граждане, подпавшие под санкции, связаны с силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

Кроме того, отмечается в министерстве, были внесены дополнительные данные о духовном лидере и руководителе Ирана Али Хаменеи, против которого были введены санкции еще летом прошлого года.

Внесенные в черный список физические и юридические лица "оказывают поддержку от лица КСИР", в том числе и предоставлением вооружений, таким группировкам, как "Катаиб Хезболлах" и "Асаиб Ахль аль-Хакк", считают в Минфине. "Иран использует сеть подставных компаний для финансирования террористических группировок по всему региону, выкачивая ресурсы из иранского народа и отдавая приоритет марионеткам-террористам, а не основным потребностям своего народа", - утверждал министр финансов Стивен Мнучин.

Включение в черный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.