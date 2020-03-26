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ЦБ 27 марта установит официальные курсы валют с 28 марта по 6 апреля

Ранее президент Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Банк России в пятницу, 27 марта, планирует установить курсы иностранных валют к рублю и учетные цены на драгоценные металлы, которые будут действовать с 28 марта по 6 апреля включительно. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

"В связи с указом президента Российской Федерации об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля 2020 года Банк России установит и опубликует официальные курсы иностранных валют по отношению к российскому рублю и учетные цены на драгоценные металлы в последний рабочий день марта текущего года - 27 марта. Указанные курсы и учетные цены будут действовать с 28 марта по 6 апреля 2020 года включительно", - отмечается в сообщении.

Во время обращения к гражданам РФ 25 марта в связи с ситуацией с распространением коронавируса президент РФ Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей, но с сохранением зарплат. Выходные продлятся с субботы, 28 марта, до воскресенья, 5 апреля. При этом будут работать все структуры жизнеобеспечения, включая медицинские учреждения и аптеки, магазины, банки, транспорт, органы власти всех уровней.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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