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Распространение коронавируса нового типа

McDonalds начнет закрывать обеденные залы и работать на вынос

Залы с посадочными местами будут недоступны для клиентов

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Ресторан быстрого питания McDonalds с 28 марта закроет обеденные залы в московских ресторанах сети и перейдет на доставку и выдачу заказов на вынос, говорится в сообщении компании.

"С 28 марта предприятия компании начнут переход на работу на вынос и доставку в Москве, Московской области и далее в других регионах в зависимости от рекомендаций регулирующих органов. Залы с посадочными местами будут недоступны для клиентов", - говорится в сообщении.

Так, передача заказа клиенту будет осуществляться без прямого контакта: сотрудник будет называть номер заказа и делать шаг назад, чтобы обеспечить рекомендованную безопасную дистанцию не менее 1 м. На стойке прилавка на расстоянии 40-50 см друг от друга будет размещено не более 3-х заказов одновременно. Посетителям будет рекомендовано воспользоваться безналичной и бесконтактной оплатой. В качестве альтернативы также будет доступно бесконтактное обслуживание на "МакАвто" и бесконтактная "МакДоставка".

McDonalds ввел бесконтактную доставку, дезинфекцию зон выдачи заказов, проверку здоровья сотрудников предприятия. Данные о температуре курьера, осуществляющего заказ, фиксируются на специальном стикере, который размещается на пакете с продукцией. McDonalds направит все усилия на то, чтобы эти изменения минимально отразились на сотрудниках, заверили в компании.

"Компания сохраняет все рабочие места, а также разрабатывает дополнительные меры поддержки для работников предприятий в России", - говорится в сообщении.

Ранее был опубликован указ мэра Москвы Сергея Собянина о временном закрытии ресторанов, кафе, баров, а также непродовольственных магазинов в столице на период с 28 марта по 5 апреля. McDonaldsв России насчитывает около 740 предприятий в 59 субъектах РФ, на предприятиях сети занято более 60 тыс. человек.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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