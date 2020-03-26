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Распространение коронавируса нового типа

Бизнес Севастополя получит льготные займы и отсрочку арендной платы из-за коронавируса

Для тех, у кого возникает задолженность по выполнению кредитных обязательств, возможны процентные каникулы на срок до 10 месяцев, сообщил директор городского департамента экономического развития

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 марта. /ТАСС/. Севастопольские предприниматели смогут получить льготные кредиты, отсрочку арендной платы и выплат по займам для смягчения ограничительных мер, введенных для борьбы с коронавирусом, сообщил в четверг на заседании городского правительства директор городского департамента экономического развития Денис Профатилов.

"План первоочередных мер включает в себя ряд мероприятий для нашего бизнеса. Снижение процентной ставки по новым микрозаймам, выдаваемым фондом микрофинансирвоания [предоставляет бизнесу кредиты со ставкой ниже рыночной] до одной второй ставки Центробанка - это 3% сейчас. И поручительств до 0,75% для субъектов предпринимательства", - сказал Профатилов, уточнив, что эти конкретные меры распространяются на компании, занимающихся производством средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств, продуктов питания первой необходимости, работающих в сфере транспортных услуг, культуры и спорта, доставляющих продукты и медикаменты и ряде других.

Он уточнил, что также появятся дополнительные возможности получить льготные микрозаймы и поручительства по обязательствам по кредитным договорам, договорам о предоставлении банковской гарантии. Это будет возможно за счет докапитализации городских специализированных фондов, соответствующая заявка о выделении средств из федерального бюджета направлена в Минэкономразвития России.

По его данным, для тех, кто уже воспользовался займом городского фонда микрофинансирования и у кого возникает задолженность по выполнению кредитных обязательств из-за мер борьбы с коронавирусом, возможны процентные каникулы на срок до 10 месяцев, отсрочка погашения основного долга, реструктуризация графика платежей. Организации, производящие средства защиты и дезинфицирующие препараты, в будущем смогут претендовать на компенсации, если они несут дополнительные расходы при сертификации или закупке сырья. С апреля по июнь будет действовать отсрочка по арендной плате на имущество и землю, находящиеся в собственности города.

С 27 марта в городском центре "Мой бизнес" будет работать горячая линия для предпринимателей, где можно узнать, в том числе о мерах поддержки.

Профатилов добавил, что также прорабатываются меры снижения налога по упрощенной системе налогообложения с 4% до 1% и с 10 до 5% для разных видов пользователей данной системы. Врио губернатора Михаил Развожаев поручил завершить разработку до конца месяца, чтобы сниженные ставки начали действовать с 1 апреля.

Теги
РоссияКрымРаспространение коронавируса нового типа
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