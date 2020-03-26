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Кабмин до 15 апреля должен утвердить транспортную стратегию до 2035 года

Проект предполагает, в том числе, увеличение экономической связанности территории России

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Правительство РФ должно до 15 апреля утвердить транспортную стратегию до 2035 года, следует из перечня поручений президента по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 4 марта 2020 года.

"Утвердить транспортную стратегию Российской Федерации до 2035 года, обеспечивающую достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года, определенных указом президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года. Доклад - до 15 апреля 2020 года", - говорится в поручениях.

Ранее кабмин обсудил проект стратегии, который предполагает, в том числе, увеличение экономической связанности территории России и скорости грузовых железнодорожных перевозок. Документ содержит в себе все основные проекты в сфере инфраструктурного строительства, в том числе модернизацию Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, а также создание сети безопасных и качественных автомобильных дорог.

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