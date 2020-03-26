Ассоциация аэропортов просит власти Москвы и Подмосковья не запрещать общепит в аэропортах

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Международная ассоциация аэропортов (МАА) просит власти Москвы и Подмосковья оставить в виде исключения деятельность предприятий общественного питания в аэропортах.

Согласно указу мера Москвы Сергея Собянина, с 28 марта по 5 апреля планирует временно закрыть рестораны, кафе, бары, а также непродовольственные магазины в столице на период с 28 марта по 5 апреля. Аналогичное ограничение действует и в Подмосковье.

"МАА просит власти Москвы и Московской области принять во внимание круглосуточный режим работы аэропортов и положение людей, которые по объективным причинам не смогут получить питание, и распространить действие исключений на предприятия общественного питания, расположенные в пассажирских терминалах", - говорится в официальном телеграм-аккаунте ассоциации.

Действующее ограничение "доставит пассажирам массу неудобств", уверены в ассоциации.

"Тысячи людей проводят по несколько часов в пассажирских терминалах, не имея возможности получить питание иным способом, кроме как в общепите и ретейле. В случае задержек рейсов время, которое люди будут вынуждены проводить без еды, увеличится критически", - добавили в ассоциации.