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Резервный фонд Нижегородской области пополнился на 150 млн рублей

Средства могут направить на финансирование непредвиденных расходов, в том числе на мероприятия по борьбе с коронавирусом и дополнительную поддержку учреждений здравоохранения

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 марта. /ТАСС/. По инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в резервный фонд правительства области было перенаправлено 150 млн рублей. Изначально средства планировали потратить на подготовку культурно-массовых мероприятий, сообщает в четверг пресс-служба правительства Нижегородской области.

"Ранее эти средства планировалось направить на подготовку площадки для проведения культурно-массовых мероприятий в Володарском районе", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, состояние резервного фонда на 26 марта составляет более 570 млн рублей. Средства могут быть направлены на финансирование непредвиденных расходов, в том числе на мероприятия по борьбе с коронавирусом и дополнительную поддержку учреждений здравоохранения. Так, в марте из фонда уже было направлено 70 млн рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких.

"Введение ограничительных мер в связи с распространением коронавируса уже влияет на экономику региона. Нам необходимы средства на то, чтобы направлять их на первоочередные меры, в частности, на поддержку граждан и бизнеса. Сейчас мы тщательно анализируем все расходные статьи бюджета, чтобы высвободить максимум средств", - цитирует пресс-служба Никитина.

Глава региона пояснил, что власти не отказываются от культурных проектов на территории области и будут готовы к проведению крупных фестивалей после снятия ограничений.

Теги
РоссияНижегородская область
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