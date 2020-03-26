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Распространение коронавируса нового типа

ООН: пандемия приведет к снижению прямых иностранных инвестиций в мире на 30-40%

Согласно предыдущему прогнозу, снижение инвестиций ожидалось на уровне 5-15%

ЖЕНЕВА, 26 марта. /ТАСС/. Пандемия коронавируса приведет к снижению в 2020 и 2021 годах прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в мире на 30-40%. Такой прогноз содержится в опубликованном в четверг в Женеве докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

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Подчеркивается, что, согласно предыдущему прогнозу, опубликованному 4 марта, снижение ПИИ ожидалось на уровне 5-15%. При этом эксперты ЮНКТАД принимали в расчет в первую очередь "волновой эффект, связанный с прекращением производства и нарушением цепочек поставок в Восточной Азии, прежде всего в Китае". Новые оценки учитывают падение доходов крупнейших многонациональных компаний. "Теперь предполагается, что давление в сторону снижения ПИИ может составить от 30 до 40%", - говорится в докладе.

По мнению экспертов, доходы крупнейших 5 тыс. многонациональных компаний могут сократиться в 2020 году из-за пандемии COVID-19 в среднем на 30%, "и эта тенденция, скорее всего, продолжится". "Наиболее сильно затронуты сектора энергетики и сырья", - отметили авторы доклада. Так, в энергетической отрасли прогнозируется снижение инвестиций на 208% с учетом "дополнительного шока, вызванного падением цен на нефть". В сфере авиаперевозок ожидается уменьшение ПИИ на 116%, в автомобильной промышленности - на 47%.

В ЮНКТАД пояснили, что предыдущие менее пессимистичные прогнозы базировались на "данных, ограничивавшихся февралем". Сейчас стало очевидным, что "быстрое распространение пандемии и принятие мер по смягчению ее последствий и закрытию предприятий на большей части планеты сделали неизбежным более сильное снижение спроса и нарушение поставок". Вместе с тем, по мнению экспертов, "спад будет зависеть от тяжести и продолжительности пандемии в различных регионах", а также от мер, которые будут вынуждены принимать правительства.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 457 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов.

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