Костин: механизм администрирования налога на процентный доход еще будет прорабатываться

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Механизм администрирования налога в 13% от процентов доходов по вкладам и инвестициям свыше 1 млн рублей еще предстоит проработать. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин через пресс-службу банка.

Механизм администрирования налога на процентный доход еще будет прорабатываться, отметили в пресс-службе ВТБ со ссылкой на Костина.

Банкир также подчеркнул, что закон о банковской тайне не позволяет обмениваться банкам персональными данными. "Но такая информация [о депозитах гражданина свыше 1 млн рублей в разных банках] может, конечно, концентрироваться в том числе в налоговых органах", - добавил глава ВТБ.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что "дробление" банковских вкладов в связи с введением налогообложения доходов от них является бессмысленным для физических лиц, поскольку налогом облагается вся совокупность накоплений.

Президент России Владимир Путин во время телевизионного обращения к россиянам 25 марта предложил установить для граждан, чей общий объем банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 млн рублей, налог на процентный доход в размере 13%.