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Пассажиропоток аэропортов России упал на 43%

По прогнозу Международной ассоциации аэропортов, в целом в марте авиаперевозки в региональных аэропортах снизятся на 60%

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Пассажиропоток 29 аэропортов РФ по состоянию на 25 марта 2020 года снизился на 43% в годовом исчислении. Такие данные опубликовала в своем официальном Telegram-канале Международная ассоциация аэропортов (МАА).

"Снижение объемов перевозок продолжается и по состоянию на 25 марта достигло 43%", - говорится в сообщении.

В среду сообщалось, что, по данным МАА, пассажиропоток региональных аэропортов в начале текущей недели снизился на 40% в годовом исчислении.

По прогнозу ассоциации, в целом в марте авиаперевозки в региональных аэропортах снизятся на 60%, а в апреле могут почти прекратиться.

Правительство РФ поручило Росавиации с 27 марта 2020 года прекратить регулярное и чартерное авиасообщение с зарубежными странами, кроме рейсов для вывоза россиян.

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