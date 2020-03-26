Все билеты на специальный поезд Киев - Москва раскупили за 2,5 часа

КИЕВ, 26 марта. /ТАСС/. Все билеты на специальный поезд Киев - Москва, на котором граждане России смогут вернуться на родину с Украины, где введены жесткие карантинные меры из-за коронавируса, в четверг были раскуплены за 2,5 часа. Это следует из данных электронной системы "Укржелдороги", которая занималась их продажей.

Стоимость одного билета составила 3333 гривны (около $120). Поезд отправится из Киева 27 марта в 19:36 мск. Он прибудет в Москву 28 марта в 11:14. Состав проследует без остановок. В пути следования пассажиры пройдут пограничный и таможенный досмотр, а также медицинский осмотр.

Российское дипломатическое представительно на Украине выразило готовность централизованно организовать автотранспорт для заблаговременного прибытия людей из Львова, Одессы и Харькова в Киев. Для бронирования мест в автобусах россиянам было предложено обратиться в соответствующие генеральные консульства РФ. Дипломаты попросили граждан России, планирующих воспользоваться спецпоездом, информировать посольство или генеральные консульства о подтвержденном приобретении билетов для организации упрощенной процедуры прохождения таможенного и паспортного контроля на границе, а также о дальнейшем маршруте после прибытия в Москву. Все возвращающиеся граждане должны будут пройти 14-дневный карантин.

На Украине до 24 апреля действует общенациональный карантин. С четверга правительство страны также ввело режим чрезвычайной ситуации на всей территории. Власти с 17 марта полностью закрыли пассажирское авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение с другими странами, а также междугородное сообщение. По данным Минздрава, в стране зарегистрировано 156 случаев нового коронавируса, пять человек умерли, один выздоровел.