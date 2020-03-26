Глава МЭА: мировой спрос на нефть находится в свободном падении на фоне пандемии

ВАШИНГТОН, 26 марта. /ТАСС/. Мировой спрос на нефть в настоящее время находится в свободном падении из-за пандемии вызванного коронавирусом заболевания, ситуация также усугубляется неспособностью России и Саудовской Аравии договориться о сокращении добычи нефти. Такое мнение высказал в четверг глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол на видеоконференции вашингтонского Атлантического совета, посвященной ситуации с нефтью.

Многие эксперты прогнозируют переизбыток нефти на рынке, в том числе из-за последствий борьбы с распространением коронавируса. По словам Бирола, последствия перенасыщения рынка будут ощущаться еще долгие годы. Он ожидает, что восстановление спроса не будет быстрым.

"Сегодня 3 млрд человек в мире изолированы. В результате мировой спрос на нефть находится в свободном падении, и мы можем увидеть падение спроса до целых 20 млн баррелей в день", - отметил глава МЭА, указав, что через две недели опубликует более конкретные прогнозы по спросу на нефть.

По его мнению, снижение спроса, "скорее всего, сократится во втором квартале по сравнению с предыдущими тремя месяцами". После того как Эр-Рияд и Москва не смогли договориться, на рынке нефти резко увеличилось предложение. По мнению Бирола, "очень скоро" нефтехранилища по всему миру заполнятся. Он призвал крупных производителей нефти быть более ответственными. Бирол также ожидает, что Саудовская Аравия будет играть конструктивную роль и сможет стабилизировать нефтяные рынки.

Проблемы у сланцевой нефти

При этом глава МЭА прогнозирует значительное снижение добычи сланцевой нефти в США, что, "вероятно, произойдет в следующем квартале". "С такими ценами мы увидим значительное снижение производства сланца в Соединенных Штатах, нет никаких сомнений", - добавил он. Бирол считает, что американскую нефтяную промышленность ожидают "огромные страдания". Тем не менее, указывает глава агентства, после восстановления цен на нефть она оправится.

Бирол также подчеркнул, что спрос на газ в Европе и Азии "сильно пострадал". Он отметил, что серьезные проблемы ожидают и таких экспортеров сжиженного природного газа (СПГ), как Австралия, Алжир и Катар, чьи соглашения в основном связаны с ценами на нефть. "Я ожидаю, что СПГ в США также будет затронут, - считает глава МЭА. - Мы можем увидеть во всем мире множество закрытий [установок по производству СПГ]".

Руководитель МЭА посоветовал принимать меры по повышению энергоэффективности в рамках программ стимулирования экономики. Кроме того, по его словам, в связи с нынешней ситуацией ожидается сокращение выбросов парниковых газов уже к осени нынешнего года.

Цены на нефть резко упали после того, как Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о сокращении добычи после марта, когда истекают текущие договоренности. Более того, бывшие союзники намереваются в апреле активно наращивать добычу. 26 марта на рынке наблюдалась отрицательная динамика на фоне дешевеющей нефти. Майский фьючерс нефти Brent снижался на 2,2%, до $26,8 за баррель. Нефть сорта WTI теряла в цене 3,4% и торговалась по $23,66 за баррель.