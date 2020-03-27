Moody's оценило потери российских банков из-за отсрочек по кредитам

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Банки могут недополучить 5-7,5% годовой прибыли после введения отсрочки по кредитным платежам, говорится в обзоре международного рейтингового агентства Moody's.

"В сценарии длительного экономического спада мы предполагаем, что как минимум 10% всех розничных заемщиков получат право на льготный период, и банки потеряют или получат с опозданием (в зависимости от условий реструктуризации) более 100 млрд рублей процентного дохода, что составляет 5% годовой прибыли сектора", - говорится в материале.

Также в агентстве отмечают, что, с учетом масштаба распространения коронавируса и серьезности карантинных мер, 20% всех предприятий малого и среднего бизнеса (МСП) могут подать заявки на кредитные каникулы, и банки могут недополучить 50 млрд рублей процентного дохода, то есть еще 2,5% годовой прибыли сектора.

Аналитики ожидают, что отсрочка платежей может продлиться как минимум в течение шести месяцев. Президент России Владимир Путин в своем обращении 25 марта предложил ввести кредитные каникулы для граждан, чей доход упал на 30%.

Объем розничного кредитования в РФ по итогам 2019 года составил 18 трлн рублей, что составляет около трети от всего кредитного портфеля, отмечают эксперты. Средняя ставка по такому виду кредитования в январе этого года составила 11,96%.