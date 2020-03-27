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Минкомсвязь просит ускорить работу по отмене роуминга в Союзном государстве

Ранее сообщалось, что плата за входящие вызовы в роуминге в Союзном государстве должна быть отменена не позднее сентября 2020 года

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ во время совещания с представителями Министерства связи и информатизации, Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь призвала коллег ускорить работу в рамках дорожной карты по отмене роуминга на территории Союзного государства. Об этом сообщили в пресс-службе российского министерства.

"Необходимо придать импульс этой работе для соблюдения запланированных сроков", - цитирует пресс-служба слова замглавы Минкомсвязи РФ Олега Иванова и уточняет, что он призвал коллег с белорусской стороны ускорить работу по отмене роуминга на территории Союзного государства.

В конце декабря в Минкомсвязи РФ со ссылкой на финальную версию подписанной сторонами дорожной карты сообщили, что плата за входящие вызовы в роуминге в Союзном государстве должна быть отменена не позднее сентября 2020 года.

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