ЦБ снизил курс доллара на 28 марта - 6 апреля до 77,73 рубля

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Банк России установил на 28 марта - 6 апреля официальный курс доллара на уровне 77,7325 рубля, что на 99 копеек ниже предыдущего показателя.

Официальный курс евро снижен на 22,6 копейки, до 85,7389 рубля.

Ранее Банк России сообщил, что в связи с указом президента РФ Владимира Путина об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля 2020 года ЦБ установит и опубликует официальные курсы иностранных валют по отношению к российскому рублю и учетные цены на драгоценные металлы 27 марта. Указанные курсы и учетные цены будут действовать с 28 марта по 6 апреля 2020 год включительно, пояснил регулятор.

Во время обращения к гражданам РФ 25 марта в связи с ситуацией с распространением коронавируса президент РФ Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей, но с сохранением зарплат. Выходные продлятся с субботы, 28 марта, до воскресенья, 5 апреля. При этом будут работать все структуры жизнеобеспечения, включая медицинские учреждения и аптеки, магазины, банки, транспорт, органы власти всех уровней.