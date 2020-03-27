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Распространение коронавируса нового типа

Песков: письмо экономистов о введении карантина в РФ рассмотрят наряду с другими идеями

Любые точки зрения экономистов и экспертов заслуживают внимания, уверен пресс-секретарь президента

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Открытое письмо группы экономистов, которые выступили с предложением ввести в России жесткий карантин, а также потратить на поддержку экономики 5-10 трлн (валюта в письме не уточняется), будет рассмотрено наряду с другими идеями в оперативном штабе правительства по нераспространению коронавируса. Об этом сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Любые точки зрения экономистов и экспертов заслуживают внимания. Нет сомнения, что с этой точкой зрения ознакомятся в штабе", - сказал Песков.

По его словам, эта инициатива "будет рассматриваться наряду с другими точками зрения, которые также на повестке дня". "Вы знаете, что существуют разные сценарии, и существуют "за" и "против" в отношении каждого из них. Но, конечное, решение все-таки принимается руководством страны, которое, взвесив все предложения, внимает наиболее верное из них", - заключил он.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичРаспространение коронавируса нового типа
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