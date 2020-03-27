Предприниматели пожаловались Грефу на отсутствие кредитных каникул в Сбербанке

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Московское городское отделение организации малого и среднего бизнеса "Опора России" направило письмо главе Сбербанка Герману Грефу, в котором пожаловалось на то, что банк не дает отсрочек по кредитам, выплата платежей по которым уже наступила. Соответствующее письмо, подписанное вице-президентом бизнес-объединения и руководителем московского отделения Александром Жарковым, есть в распоряжении ТАСС.

Письмо было направлено 27 марта, его подлинность подтвердил ТАСС представитель организации.

"На частном уровне банковский сектор вводит так называемые кредитные каникулы. Владельцы торговых площадей также вводят для арендодателей отсрочку по уплате арендных платежей. Понимая критичность сложившейся ситуации, все государственные, общественные, коммерческие организации и объединения сообща стараются найти пути выхода из нарастающего кризиса. При этом предприниматели, являющиеся клиентами ПАО "Сбербанк", отмечают, что не находят подобного отклика со стороны банка. В частности, обращения содержат сведения, что меры по отсрочке платежей не распространяются на периоды времени ранее апреля 2020 года", - говорится в письме.

Составители письма указывают, что кредитные каникулы преследуют цель оказать содействие в переносе в том числе текущих платежей, обязательства по оплате которых уже наступили, поскольку предкризисная ситуация сложилась в феврале-марте текущего года. В связи с этим предприниматели просят распространить кредитные каникулы на те займы, срок оплаты по которым уже наступил.

"Понимания системообразующее значение ПАО "Сбербанк" как одного из крупнейших кредиторов малого и среднего бизнеса страны, в это непростое для всех время прошу Вас дать поручение разработать более гибкий подход к заемщикам. В частности, распространить меры по отсрочке кредитных платежей, срок оплаты которых уже наступил, без возможности увеличения и дополнительных условий со стороны банка", - отмечает Жарков.

ТАСС пока не располагает комментарием Сбербанка.

О ситуации

Ранее Сбербанк анонсировал предоставление кредитных каникул для бизнеса в восьми пострадавших из-за коронавируса отраслях с апреля по октябрь текущего года. Программа поддержки коснется следующих подотраслей: транспорт, гостиничная и торговая недвижимость, сфера услуг, производство строительных материалов, розничная и оптовая торговля товарами выборочного спроса, образование, спорт, деятельность учреждений культуры и искусства.

Банк России 24 марта рекомендовал финансовым организациям реструктурировать кредиты субъектов малого и среднего предпринимательства, чье финансовое положение ухудшилось в связи с распространением коронавируса.

Кроме того, ЦБ РФ 20 марта утвердил ряд мер поддержки заемщиков - физических лиц, у которых диагностирована коронавирусная инфекция. В дополнение к этой мере президент РФ призвал ввести "каникулы" по потребительским и ипотечным кредитам в случае снижения дохода на 30% и более.

Международное рейтинговое агентство Moody's сообщило, что банки могут недополучить 5-7,5% годовой прибыли после введения отсрочки по кредитным платежам.