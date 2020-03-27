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Мишустин утвердил концепцию обеспечения безопасности движения беспилотных машин на дорогах

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил Концепцию обеспечения безопасности дорожного движения с участием беспилотных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования. Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации.

В тексте концепции указано, что она предназначена для "содействия развитию дорожно-транспортной инфраструктуры, обеспечивающей внедрение беспилотного дорожного движения, а также для выработки политики органов государственной власти в данной сфере".

"Учитывая динамику технологического прогресса в профильной сфере, концепция направлена на создание условий для ускорения развития дорожно-транспортной инфраструктуры и беспилотных транспортных средств с учетом существующих нормативных актов и необходимости разработки новых регулятивных положений", - говорится также в документе.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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