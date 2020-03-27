{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Renault приостановит сборку автомобилей на заводе в Москве во время выходной недели

В компании уточнили, что эти дни считаются оплачиваемыми выходными для сотрудников

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Renault приостановит производство автомобилей с 30 марта по 5 апреля на своем заводе в Москве в связи с указом президента РФ об объявлении в стране нерабочей недели, сообщил ТАСС официальный представитель компании.

"В соответствии с указом президента РФ и осуществлением мер по обеспечению здоровья работников московский завод Renault приостанавливает производство автомобилей с 30 марта по 5 апреля. Сотрудники офисов Renault Россия также прекращают работу в этот период", - добавил он.

При этом в компании уточнили, что эти дни считаются оплачиваемыми выходными для сотрудников.

По этой же причине о приостановке производства автомобилей уже объявили Hyundai, Nissan, Sollers, калининградский завод "Автотор", "Группа ГАЗ", "Камаз" и "Автоваз".

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране недели с 30 марта по 3 апреля нерабочей.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Минсельхоз разработал механизм квотирования экспорта пшеницы, кукурузы, ячменя и ржи
Предлагается ввести квоту в размере 7 млн тонн
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС