Renault приостановит сборку автомобилей на заводе в Москве во время выходной недели

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Renault приостановит производство автомобилей с 30 марта по 5 апреля на своем заводе в Москве в связи с указом президента РФ об объявлении в стране нерабочей недели, сообщил ТАСС официальный представитель компании.

"В соответствии с указом президента РФ и осуществлением мер по обеспечению здоровья работников московский завод Renault приостанавливает производство автомобилей с 30 марта по 5 апреля. Сотрудники офисов Renault Россия также прекращают работу в этот период", - добавил он.

При этом в компании уточнили, что эти дни считаются оплачиваемыми выходными для сотрудников.

По этой же причине о приостановке производства автомобилей уже объявили Hyundai, Nissan, Sollers, калининградский завод "Автотор", "Группа ГАЗ", "Камаз" и "Автоваз".

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране недели с 30 марта по 3 апреля нерабочей.