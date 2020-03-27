Российский рынок акций ускорил снижение вслед за дешевеющей нефтью

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Российские фондовые индексы ускорили снижение на Московской бирже вслед за дешевеющей нефтью. Так, индекс РТС опускается на 5,27%, до 963,41 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:02 мск.

Индекс Мосбиржи снизился на 3,42%, до отметки в 2404,75 пункта.

Цена на майские фьючерсы нефти Brent снижается на 3,8% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов, до $25,34 за баррель.

Курс доллара на Мосбирже, по данным на 16:05 мск, растет на 1,57% - до 78,68 руб., евро - на 1,17%, до 86,41 руб.