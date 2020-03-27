Набиуллина: льготные программы для бизнеса должны быть доступны наибольшему числу банков

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Льготные программы для бизнеса должны быть доступны максимальному числу банков, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе заседания правительственной комиссии по вопросам конкуренции и развития МСП.

"Мы бы хотели, чтобы эти программы [по поддержке компаний] были доступны для максимально широкого круга банков, чтобы заемщики не находились в неравных условиях и не нарушался принцип недобросовестной конкуренции. Предприятия МСП обсуживаются в разных банках, и мы бы не хотели, чтобы банки переманивали клиентов из-за того, что кто-то включен в программу, кто-то не включен", - сказал она.

Глава ЦБ также сообщила, что реструктуризация кредитов для пострадавших от коронавируса отраслей коснется не только малый и средний бизнес (МСП), но и крупные компании.

"Решение реструктурировать такие кредиты в этих отраслях [пострадавших от коронавируса] принято без учета размера предприятия. Не только МСП, но и любые предприятия", - сказала она. Аналогичные меры, отметила Набиуллина, распространятся на самозанятых и индивидуальных предпринимателей, если их финансовое положение удушится из-за коронавируса.

"Эти меры, по нашим оценкам, по возможной реструктуризации охватывают около 25% кредитного портфеля банков", - добавила она.