МЭР: благодаря отсрочке по выплате налогов у МСП высвободится 140 млрд руб.

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Объем отсроченных на полгода налоговых выплат для малого и среднего предприримательства (МСП) составит 140 млрд рублей, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе заседания правительственной комиссии по вопросам конкуренции и развития МСП.

"Отсрочка по предоставлению компаниям малого и среднего бизнеса в налогах в пострадавших отраслях - 140 млрд рублей на полгода. Тот поток, который высвободится у компаний", - сказал он.

Одновременно Решетников подчеркнул, что эта мера гораздо важнее не столько с точки зрения высвобождения финансового потока в моменте, сколько с точки зрения сохранения долгосрочных перспектив. "Потому что сейчас бизнес встает перед выбором: оставаться работать или закрываться", - отметил министр, выразив мнение, что поддержка окажется весомым аргументом в пользу того, чтобы переждать сложные времена и остаться в бизнесе.

План по поддержке МСП

Решетников напомнил, что сегодня малый бизнес в России представлен 6 млн компаний и предпринимателей, из которых 5,7 млн компаний представляют микрокатегорию, где занято до 15 человек, которые обеспечивают занятость практически 22 млн человек. "Конечно, в нынешней ситуации это наиболее уязвимая категория бизнеса. По данным, которые предоставил нам Сбербанк России, в настоящее время по сравнению с прошлым годом расходы граждан в сфере развлечений, общепита, услуг снизились более чем на 60%", - рассказал он.

Так, по сведениям Ассоциации рестораторов и отельеров, в последние недели обороты в ресторанном бизнесе упали от 30 до 90%. Падение загрузки гостиниц составляет более 50%, при этом во многих регионах, в частности в Москве, загрузка находится на уровне всего в 5-7%. "То есть мы понимаем, насколько сложная обстановка. В субъектах РФ в последние недели вводились ограничения на деятельность бизнеса в отдельных отраслях: бассейны, фитнес-центры и так далее", - отметил Решетников.

В этой связи особое место МСП уделено и в обращении президента, и в антикризисном плане правительства. "В чем в целом состоит наша стратегия? Стратегия состоит в том, что в условиях, когда существенно сократились доходы бизнеса, упала выручка, нет клиентов, максимально снизить, перенести все фиксированные платежи, чтобы у бизнеса в выборе между зарплатой, налогами, кредитами и арендными платежами приоритет был именно зарплата, именно сохранение рабочих мест. И на это направлены все наши действия", - подчеркнул глава Минэкономразвития.

При этом действия правительства были сфокусированы на перечне определенных отраслей, которые в наибольшей степени пострадали от кризиса. К их числу отнесены туризм, гостиницы, общепит, авиа- и автоперевозки, физкультура и спорт, бытовые услуги, образование, выставочная и ярмарочная деятельность. Всего в этих сферах в стране сосредоточено 282 тыс. предприятий и предприятий, в том числе 280 тыс. относятся к числу малых и средних. Занятость в этих областях 4 млн человек, в том числе 2,9 млн человек на предприятиях МСП.

Отсрочки по выплате кредитного долга

Благодаря отсрочкам по выплате кредитного долга для бизнеса высвободится 125 млрд руб., заявил министр экономического развития.

"Минимизация платежей на обслуживание кредитного долга. Речь идет как раз о системе кредитных каникул", - сказал он, пояснив, что в совокупности эта программа охватит кредитный портфель объемом около 500 млрд рублей, что составляет 10% всего кредитного портфеля МСП.

"Соответственно бизнес будет избавлен в ближайшие полгода от платежей где-то на 100 млрд руб. по основному телу долга и до 25 млрд руб. по платежам. То есть всего в совокупности еще 125 млрд руб. у малого бизнеса высвободится", - добавил министр.