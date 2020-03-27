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ЦБ рекомендовал финансовым организациям поддерживать каналы удаленной связи с клиентами

Первый зампредседателя регулятора Сергей Швецов отметил, что таким образом граждане, находясь дома, смогут воспользоваться всеми нужными финансовыми продуктами

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Банк России рекомендовал финансовым организациям поддерживать работу по предоставлению всех дистанционных услуг для клиентов, заявил в пятницу первый зампредседателя регулятора Сергей Швецов в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы рекомендовали - и это будет выполнено - финансовым организациям поддерживать все дистанционные каналы взаимодействия с клиентами. Будет работать платежная система, будут работать пластиковые карточки, будет работать Система быстрых платежей, сети банкоматов, терминалов дистанционного обслуживания и программное обеспечение "банк-клиент", - сказал он.

"Таким образом граждане, находясь дома, смогут воспользоваться финансовыми продуктами для удовлетворения своих потребностей", - пояснил Швецов.

Ранее сегодня ЦБ опубликовал новый список мер поддержки граждан, экономики и финансового сектора в условиях пандемии. К принятым ранее мерам в отношении кредитования субъектов малого и среднего бизнеса, транспорта и туризма добавились еще семь отраслей экономики. В список, в частности, попали образовательные услуги, организации общественного питания и стоматологическая практика.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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