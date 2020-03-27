Глава Нижегородской области пообещал сохранить железнодорожный переезд в Неклюдово

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 марта. /ТАСС/. Железнодорожный переезд в районе Неклюдово в Нижегородской области будет сохранен после запуска движения транспорта по новому путепроводу, сообщил журналистам в пятницу губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава региона уточнил, что с просьбой о сохранении железнодорожного переезда к нему обратились жители поселка.

"Сегодня принято решение сохранить действующий железнодорожный переезд. Транспортная развязка в Неклюдово - это дорога, которую давно ждут автомобилисты. Но все то, что мы делаем в регионе для улучшения транспортной обстановки, не должно негативно сказываться на жителях расположенных рядом населенных пунктов", - пояснил Никитин.

По данным пресс-службы губернатора Нижегородской области, запланированное строительство трассы Неклюдово - Золотово увеличит пропускную способность дороги Нижний Новгород - Шахунья - Киров и позволит обеспечить безопасность на участке с высоким трафиком благодаря разведению на разные уровни автодороги и железнодорожных путей.

"Сейчас в "неклюдовской пробке", в том числе в непосредственной близости от жилых домов, водители могут проводить по несколько часов", - пояснили в пресс-службе.

Транспортная развязка выведет из населенных пунктов транзитные автомобили. Общая протяженность участков строительства составляет 8,3 км, из которых 938 метров - длина пяти путепроводов.