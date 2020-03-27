ЦБ Канады в третий раз за месяц понизил ключевую ставку из-за эпидемии коронавируса

ОТТАВА, 27 марта. /ТАСС/. Центральный банк (ЦБ) Канады принял в пятницу очередное незапланированное решение о снижении ключевой ставки на 0,5% - до уровня 0,25% годовых - в связи с продолжающейся эпидемией коронавируса. Об этом говорится в сообщении регулятора.

"Это незапланированное решение опустило ставку до эффективного нижнего предела и необходимо для поддержки финансовой системы и экономики Канады во время пандемии", - говорится в пояснительной записке.

4 марта ЦБ Канады уже понижал ставку с 1,75% до уровня 1,25% годовых, а 13 марта - до 0,75%. Тогда это также объяснили влиянием на экономику страны ситуации с коронавирусом.

В 2018 году Центральный банк Канады трижды повышал ставку - в январе поднял ее до 1,25% с 1%, в июле - с 1,25% до 1,5%, а в октябре - с 1,5% до 1,75%.

Следующее плановое решение канадского ЦБ по ключевой ставке намечено на 15 апреля.