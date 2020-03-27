В ГИБДД разъяснили, для кого отменяется штраф за нарушение сроков регистрации новой машины

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Отмена штрафов за нарушение регистрации нового автомобиля коснется только тех водителей, кто купил машину во время особого режима работы подразделений Госавтоинспекции. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД России.

Ранее сообщалось, что ГИБДД из-за коронавируса временно отменяет санкции за нарушение сроков регистрации транспортных средств.

"Относительно того, что за нарушение сроков регистрации транспортных средств меры административного воздействия пока применяться не будут, разъяснено следующее. Это коснется только тех автовладельцев, которые приобрели транспортное средство в период перехода на особый режим работы. Тем, кто приобрел автомобиль ранее и по каким-либо причинам до сих пор не поставил его на учет, избежать административного наказания не удастся", - говорится в сообщении.