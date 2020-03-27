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Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в рецессию

При этом Кристалина Георгиева прогнозирует восстановление в 2021 году в том случае, если удастся справиться с вирусом по всему миру и предотвратить проблемы с ликвидностью

ВАШИНГТОН, 27 марта. /ТАСС/. Мировая экономика вошла в рецессию, которая аналогична или даже хуже той, что произошла во время мирового финансового кризиса 2008-2009 годов. Об этом заявила в пятницу директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева во время видеобрифинга для журналистов.

"Сейчас всем ясно, что мы вошли в рецессию, такую же ужасную или даже хуже, чем в 2009 году. Мы прогнозируем восстановление в 2021 году, значительное восстановление, но только если нам удастся справиться с вирусом по всему миру и предотвратить проблемы с ликвидностью", - отметила она и добавила, что речь идет о "довольно глубокой" рецессии в 2020 году.

Теги
Георгиева, Кристалина
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