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Более 21 тыс. россиян вывезут из Индонезии и Таиланда на следующей неделе

Из Индонезии будут заниматься вывозом "Аэрофлот" и "Россия"

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Наибольшее количество россиян, пока не успевших вернуться домой, находится в Индонезии и Таиланде - всего более 21 тыс. человек. Их планируется вернуть в Россию в течение следующей недели, говорится в сообщении Росавиации.

"Данные МИД РФ показывают, что наибольшее количество россиян находится в Индонезии и Таиланде - 4 тыс. и 17 тыс. человек соответственно. Планируется, что они будут доставлены в Россию вывозными рейсами российских авиакомпаний в течение следующей недели", - отмечается в сообщении.

Большинство россиян в Таиланде - пассажиры с билетами, основную массу туристов планируется вернуть до 1 апреля.

Что касается Индонезии, то вывозом россиян из этой страны будут заниматься "Аэрофлот" и "Россия".

"Отработка вариантов вывоза россиян из Латинской Америки (Бразилия, Чили, Перу, Аргентина) - в стадии завершения. МИД РФ, наши посольства в указанных странах, Ростуризм, Росавиация и авиакомпания Azur Air формируют списки, получают разрешения официальных властей, прорабатывают логистику сбора пассажиров. В плане - вылет борта на 524 кресла из Москвы в данном направлении 30 марта", - добавили в Росавиации.

Также рабочая группа, координирующая возвращение россиян из-за рубежа, рассматривает вопросы вывоза туристов из Индии, Туниса, Молдавии, Черногории, Танзании, Маврикия, Сейшельских островов и других государств.

Теги
ИндонезияТаиландРоссия
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