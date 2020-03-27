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Власти Петербурга оценили убытки транспортной отрасли от пандемии в 500 млн рублей

За сутки метрополитен теряет примерно 1 млн пассажиров, сообщил председатель комитета по транспорту Санкт-Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Городские власти оценивают убытки транспортной отрасли Петербурга от пандемии и связанных с ней ограничений в 500 млн рублей. Об этом в пятницу сообщил председатель комитета по транспорту Санкт-Петербурга Александр Головин в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

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"Транспортная отрасль Санкт-Петербурга находится в сложнейшей ситуации: идет серьезнейшее падение перевозок, падение уже на 30% в целом по всему общественному транспорту и на 40% только по метрополитену, 1 млн [пассажиров] теряет метрополитен за сутки. Примерно потери за март или за первый квартал мы оцениваем по общественному транспорту где-то полмиллиарда рублей однозначно", - сказал он.

Комитет по транспорту Петербурга 25 марта утвердил список из 120 коммерческих автобусных маршрутов, приостанавливающих работу с 28 марта по 5 апреля 2020 года. Это маршруты, трассы которых дублируются иными видами транспорта, а также маршруты, следующие к торговым центрам. Всего в городе 720 маршрутов общественного транспорта.

Также в период с 28 марта по 5 апреля приостанавливается действие льготного проезд на всех видах городского общественного транспорта.

Кроме того, с 28 марта в Петербурге закроются ночные клубы, рестораны, спортивные объекты, парки будут закрыты, все религиозные объекты. Рестораны и все предприятия общественного питания будут работать только в формате "на вынос". Все крупные продуктовые сети, а также продуктовые магазины шаговой доступности будут работать.

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