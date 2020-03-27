РСПП разработал предложения по законопроектам в сфере интеллектуальной собственности

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предоставил в правительство ряд предложений по законопроектам в сфере интеллектуальной собственности. Об этом в беседе корреспонденту ТАСС рассказал председатель Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Андрей Кричевский.

"Комитет проанализировал состояние российской сферы интеллектуальной собственности. Рабочие группы точно определили, как работает или, наоборот, не вполне эффективно работает нормативное регулирование. Выделены ключевые барьеры и в смежных отраслях права - кредитно-денежном, налоговом, антимонопольном законодательстве и законодательстве об информации, - рассказал он. - Это привело к своду системных предложений в масштабную дорожную карту развития российского законодательства, которое президент РСПП Александр Шохин представил первому заместителю председателя правительства Российской Федерации Андрею Белоусову".

В частности, подготовлены предложения по коррективе налогового законодательства, которые устранят барьеры для сделок с правами между авторами, малыми и средними предприятиями, крупными корпорациями и цифровыми платформами. Кроме того, дорожная карта оговаривает механизмы экспорта интеллектуальных прав, отметил Кричевский.

"Все предложения РСПП в сфере правового регулирования позволят увеличить объем рынка прав и при этом радикально сократить затраты на управление такими правами", - добавил он.

В РСПП ожидают, что за счет точечных системных изменений в гражданском, налоговом праве и других отраслях законодательства удастся настроить правовой институт интеллектуальной собственности и преобразовать его в инструмент и ресурс экономического развития.