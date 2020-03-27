Ростуризм просит переносить туры по РФ, по возможности сохраняя условия поездки

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Ростуризм просит туроператоров и отели оказать максимальное содействие туристам в переносе туров по России на более поздний срок в связи с введенными до 1 июня ограничениями. Об этом сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Ростуризм рекомендует планирующим поездку по России туристам рассмотреть вопрос о переносе сроков путешествия до нормализации эпидемиологической обстановки. Туристам, забронировавшим тур или самостоятельную поездку по России, рассмотреть возможность переноса сроков путешествия на иные удобные даты по соглашению с туроператором, отелем и другим средством размещения.
"Прошу наших граждан со всей серьезностью отнестись к вводимым ограничениям. Это все делается ради нашей с вами безопасности. В этой связи прошу туристов временно воздержаться от поездок и перенести время отдыха на более поздние сроки. Туроператоров, отели прошу оказать максимальное содействие туристам в переносе времени отдыха, по возможности не ухудшая условий этих поездок", - сказала Догузова.
Руководитель Ростуризма рассчитывает, что предпринимаемые руководством страны меры по предотвращению распространения коронавируса нового типа позволят россиянам уже этим летом свободно путешествовать.
Пояснения Ростуризма
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил с 28 марта по 1 июня 2020 года временно приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов массового отдыха. Деятельность организаций общественного питания, за исключением дистанционной торговли, должна быть приостановлена до 5 апреля 2020 года. Власти регионов должны рекомендовать гражданам ограничить туристические поездки.
Как пояснили журналистам в Ростуризме, приостановить работу должны все пансионаты, дома отдыха, санатории, санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия и гостиницы независимо от формы собственности и расположенные на курортах федерального, регионального и местного значения, а также все остальные санатории и санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия.
"При этом выселение уже заехавших и проживающих граждан не требуется", - подчеркнули в Ростуризме.
Отмечается, что в перечисленных средствах размещения разрешается прием гостей, находящихся в служебных командировках или служебных поездках, при условии, что они смогут предоставить документ, подтверждающий такую цель поездки. При этом средства размещения должны обеспечивать необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия и создать условия для самоизоляции, рекомендовав постояльцам без необходимости не покидать номера.
Перечень курортов, на которых вводятся ограничения, определен правительством РФ и субъектами РФ. В отношении прочих гостиниц, пансионатов и домов отдыха Ростуризм отмечает, что деятельность должна организовываться с учетом установленных санитарно-эпидемиологических требований, ограничений, введенных нормативными правовыми актами субъекта РФ.
Объекты массового отдыха
Ограничения также водятся в отношении объектов массового отдыха. Под ними понимаются парки, развлекательные комплексы, пляжи, места, в которых допускается одновременное пребывание 50 и более человек, расположенные на курортах федерального, регионального и местного значения, пояснили в Ростуризме.
Коллективные средства размещения не являются объектами массового отдыха.
При этом производство продуктов питания в объектах общепита, расположенных как на курортах, так и в других некурортных местах, не остановлено, отметили в Ростуризме, однако возможна лишь дистанционная доставка блюд.
Что касается заведений общепита при гостиницах, пансионатах, домах отдыха, санаториях и санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия - в их могут обслуживать только постояльцев. При этом должны соблюдаться все необходимые санитарно-эпидемиологические нормы.
Важно, что ограничения на работу заведений общепита не распространяются на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для медицинских, образовательных и социальных организаций с круглосуточным пребыванием, подчеркнули в Ростуризме.