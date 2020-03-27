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Распространение коронавируса нового типа
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Ростуризм просит переносить туры по РФ, по возможности сохраняя условия поездки

В ведомстве рассчитывают, что предпринимаемые руководством страны меры по предотвращению распространения коронавируса позволят россиянам уже этим летом свободно путешествовать

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Ростуризм просит туроператоров и отели оказать максимальное содействие туристам в переносе туров по России на более поздний срок в связи с введенными до 1 июня ограничениями. Об этом сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Зарина Догузова, руководитель Ростуризма
© Пресс-служба Ростуризма

Ростуризм рекомендует планирующим поездку по России туристам рассмотреть вопрос о переносе сроков путешествия до нормализации эпидемиологической обстановки. Туристам, забронировавшим тур или самостоятельную поездку по России, рассмотреть возможность переноса сроков путешествия на иные удобные даты по соглашению с туроператором, отелем и другим средством размещения.

"Прошу наших граждан со всей серьезностью отнестись к вводимым ограничениям. Это все делается ради нашей с вами безопасности. В этой связи прошу туристов временно воздержаться от поездок и перенести время отдыха на более поздние сроки. Туроператоров, отели прошу оказать максимальное содействие туристам в переносе времени отдыха, по возможности не ухудшая условий этих поездок", - сказала Догузова.

Руководитель Ростуризма рассчитывает, что предпринимаемые руководством страны меры по предотвращению распространения коронавируса нового типа позволят россиянам уже этим летом свободно путешествовать.

Пояснения Ростуризма

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил с 28 марта по 1 июня 2020 года временно приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов массового отдыха. Деятельность организаций общественного питания, за исключением дистанционной торговли, должна быть приостановлена до 5 апреля 2020 года. Власти регионов должны рекомендовать гражданам ограничить туристические поездки.

Как пояснили журналистам в Ростуризме, приостановить работу должны все пансионаты, дома отдыха, санатории, санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия и гостиницы независимо от формы собственности и расположенные на курортах федерального, регионального и местного значения, а также все остальные санатории и санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия.

"При этом выселение уже заехавших и проживающих граждан не требуется", - подчеркнули в Ростуризме.

Отмечается, что в перечисленных средствах размещения разрешается прием гостей, находящихся в служебных командировках или служебных поездках, при условии, что они смогут предоставить документ, подтверждающий такую цель поездки. При этом средства размещения должны обеспечивать необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия и создать условия для самоизоляции, рекомендовав постояльцам без необходимости не покидать номера.

Перечень курортов, на которых вводятся ограничения, определен правительством РФ и субъектами РФ. В отношении прочих гостиниц, пансионатов и домов отдыха Ростуризм отмечает, что деятельность должна организовываться с учетом установленных санитарно-эпидемиологических требований, ограничений, введенных нормативными правовыми актами субъекта РФ.

Объекты массового отдыха

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Ограничения также водятся в отношении объектов массового отдыха. Под ними понимаются парки, развлекательные комплексы, пляжи, места, в которых допускается одновременное пребывание 50 и более человек, расположенные на курортах федерального, регионального и местного значения, пояснили в Ростуризме.

Коллективные средства размещения не являются объектами массового отдыха.

При этом производство продуктов питания в объектах общепита, расположенных как на курортах, так и в других некурортных местах, не остановлено, отметили в Ростуризме, однако возможна лишь дистанционная доставка блюд.

Что касается заведений общепита при гостиницах, пансионатах, домах отдыха, санаториях и санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия - в их могут обслуживать только постояльцев. При этом должны соблюдаться все необходимые санитарно-эпидемиологические нормы.

Важно, что ограничения на работу заведений общепита не распространяются на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для медицинских, образовательных и социальных организаций с круглосуточным пребыванием, подчеркнули в Ростуризме.

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