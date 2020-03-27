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Распространение коронавируса нового типа

МВФ облегчает бремя обслуживания задолженности беднейшим странам на фоне пандемии

Организация приняла решение расширить квалификационные критерии, чтобы предложением смогло воспользоваться большее количество стран с низким уровнем дохода

ВАШИНГТОН, 27 марта. /ТАСС/. Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) в пятницу утвердил изменения, которые позволят ему предоставлять на срок до двух лет облегчение бремени обслуживания задолженности самым бедным и наиболее уязвимым странам-участницам фонда, пострадавшим от пандемии нового коронавируса. Об этом говорится в распространенном заявлении фонда.

"В порядке прямого реагирования на вызванный COVID-19 (заболевание, вызываемое новым коронавирусом - прим. ТАСС) кризис Исполнительный совет МВФ принял ряд незамедлительных мер по укреплению своего Трастового фонда для ограничения и преодоления последствий катастроф, чтобы МВФ мог содействовать облегчению бремени обслуживания задолженности своих беднейших и наиболее уязвимых членов", - отмечается в документе.

Организация приняла решение расширить квалификационные критерии, чтобы предложением смогло воспользоваться большее количество стран с низким уровнем дохода. Трастовый фонд также сможет предоставить около $1 млрд на борьбу с пандемией.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
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