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Распространение коронавируса нового типа
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Турция полностью приостанавливает международное авиасообщение

Передвижение между городами внутри страны теперь должно осуществляться с разрешения местных властей

АНКАРА, 27 марта. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган выступил в пятницу в эфире телеканала ТРТ с обращением к жителям страны, в котором объявил новые меры для сдерживания распространения нового коронавируса в республике.

"Все международные полеты приостановлены. Передвижение между городами [Турции] должно осуществляться с разрешения местных властей", - подчеркнул он.

Эрдоган также заявил, что в каждой из 81 провинции страны будет сформирована специальная комиссия по борьбе с пандемией, которая будет следить за обстановкой и принимать необходимые меры.

Новый коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число заразившихся, по последним данным, достигло 5698 человек, умерли 92. По меньшей мере 42 пациента вылечились.

Теги
ТурцияРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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