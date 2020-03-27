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Распространение коронавируса нового типа

Трамп подписал закон о стимулирующих экономику мерах на $2 трлн

Это крупнейшие за всю историю США меры по оказанию помощи

ВАШИНГТОН, 27 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу закон о стимулирующих экономику мерах в размере более $2 трлн, направленных на преодоление последствий распространения коронавируса. Трансляцию церемонии в Белом доме вели ведущие американские телеканалы.

Ранее экономический пакет был одобрен Сенатом и Палатой представителей Конгресса.

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Это крупнейшие за всю историю США меры по оказанию помощи. Для смягчения последствия мирового финансового кризиса 2008 года Конгресс одобрил пакет в размере $800 млрд.

Документ предусматривает выплату пособий по безработице, помощь больницам, содействие бизнесу и целым отраслям. Кроме того, граждане США смогут получить единовременные выплаты в размере около $1,2 тыс. на человека.

Как отметил ранее Трамп, документ, в частности, устанавливает оплачиваемый отпуск по болезни. По словам лидера демократического меньшинства в Сенате Чака Шумера (штат Нью-Йорк), помощь не коснется компаний Трампа, любых других официальных лиц.

Цифры

Пакет предусматривает выделение около $500 млрд в виде кредитов и помощи для крупных компаний при условии, что они не будут выкупать собственные акции и удержат большую часть сотрудников. Авиакомпании имеют право на получение субсидий в обмен на предоставление правительству участия в акционерном капитале. Около $350 млрд направлено на кредиты малому бизнесу, которые не нужно возвращать, если они используются для выплаты заработной платы или выплаты процентов по ипотечным кредитам и арендной платы.

Вместе с тем говорится о финансировании, позволяющем властям штатов повышать еженедельные пособия по безработице на $600 до 31 июля. Пакет также включает $340 млрд в виде дополнительного финансирования мер властей штатов по борьбе с коронавирусом. Более $117 млрд будет выделено на больницы и оказание медицинских услуг ветеранам.

В этом месяце президент подписал одобренный ранее Конгрессом законопроект о программе смягчения последствий распространения коронавируса для жителей страны на $100 млрд. Он также утвердил инициативу, которая предусматривает выделение $8,3 млрд на сдерживание распространения пандемии. Белый дом и Конгресс уже приступили к обсуждению четвертой инициативы.

Согласно последним оценкам университета Джонса Хопкинса, США опередили другие страны по числу зафиксированных случаев заражения новым коронавирусом. 

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СШАРаспространение коронавируса нового типа
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