{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Опрос: почти четверть американцев потеряла работу из-за коронавируса

81% респондентов считают необходимым оставаться дома, свидетельствуют результаты исследования службы Ipsos

НЬЮ-ЙОРК, 28 марта. /ТАСС/. Почти четверть работоспособного населения США потеряла работу или была отправлена в отпуск без сохранения заработной платы из-за последствий распространения нового коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты опубликованного в пятницу опроса общественного мнения, проведенного службой Ipsos по заказу агентства Reuters.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

23% респондентов заявили, что уже потеряли работу и были вынуждены уйти в отпуск без содержания из-за коронавируса. В эту же категорию зачислены те, кто находится дома, не работает, но сохранил свое рабочее место.

Большинство опрошенных высказались против постепенной отмены ограничений, введенных из-за коронавируса, к упомянутому президентом США Дональдом Трампом сроку - 12 апреля. 81% респондентов считают необходимым и впредь не выходить на работу, оставаться дома и соблюдать безопасную дистанцию от окружающих, "несмотря [на последствия таких мер] для экономики" страны. Противоположной точки зрения придерживаются лишь 19% участников опроса.

Министерство труда США 26 марта информировало, что более 3,2 млн американцев в течение минувшей недели подали свои первые заявки на получение пособий по безработице. В Минтруде также отметили, что речь идет о повышении более чем на 1000% по сравнению с показателем за предыдущий период.

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США, которые занимают первое место в мире по этому показателю, зафиксировали более 100 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Умерли 1 544 человек, поправились 862 инфицированных.

Теги
СШАТрамп, ДональдРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Трамп опроверг публикацию о намерении США приостановить взимание пошлин с импорта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС