Опрос: почти четверть американцев потеряла работу из-за коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 28 марта. /ТАСС/. Почти четверть работоспособного населения США потеряла работу или была отправлена в отпуск без сохранения заработной платы из-за последствий распространения нового коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты опубликованного в пятницу опроса общественного мнения, проведенного службой Ipsos по заказу агентства Reuters.

23% респондентов заявили, что уже потеряли работу и были вынуждены уйти в отпуск без содержания из-за коронавируса. В эту же категорию зачислены те, кто находится дома, не работает, но сохранил свое рабочее место.

Большинство опрошенных высказались против постепенной отмены ограничений, введенных из-за коронавируса, к упомянутому президентом США Дональдом Трампом сроку - 12 апреля. 81% респондентов считают необходимым и впредь не выходить на работу, оставаться дома и соблюдать безопасную дистанцию от окружающих, "несмотря [на последствия таких мер] для экономики" страны. Противоположной точки зрения придерживаются лишь 19% участников опроса.

Министерство труда США 26 марта информировало, что более 3,2 млн американцев в течение минувшей недели подали свои первые заявки на получение пособий по безработице. В Минтруде также отметили, что речь идет о повышении более чем на 1000% по сравнению с показателем за предыдущий период.

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США, которые занимают первое место в мире по этому показателю, зафиксировали более 100 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Умерли 1 544 человек, поправились 862 инфицированных.