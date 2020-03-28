В Нур-Султане на неделю приостановится работа общественного транспорта

НУР-СУЛТАН, 28 марта. /ТАСС/. Власти столицы Казахстана в целях недопущения распространения коронавируса приняли решение приостановить с 30 марта по 5 апреля движение общественного транспорта в городе. Об этом сообщил глава администрации Нур-Султана Алтай Кульгинов.

"Как вы знаете, количество заболевших продолжает расти, к сожалению, есть летальный исход. Это еще раз подтверждает то, насколько опасна инфекция, и как важно соблюдать все меры безопасности. Эту больницу [где умерла пациентка] мы закрыли на карантин, некоторых врачей положили на карантин. Еще один объект на карантине - автобусный парк №1. В ходе мониторинга выявлено, что работник оказался контактным по коронавирусу", - цитирует его в субботу пресс-служба мэрии.

По словам градоначальника, без жестких мер не удастся замедлить и остановить распространение инфекции. "Поэтому с 30 марта по 5 апреля общественный транспорт [его движение] приостанавливается. Проведем тотальную проверку работников автобусного парка", - указал он.

Как напомнил Кульгинов, чтобы создать условия для самоизоляции, с 30 марта по 5 апреля будет приостановлена деятельность большинства предприятий и организаций. "За исключением работы медиков, правоохранительных органов, коммунальных служб и сотрудников, обеспечивающих жизнедеятельность города. "Мы поможем с транспортом тем, кто на передовой в борьбе с инфекцией", - отметил глава администрации.

Новые ограничения

С наступлением субботы в Нур-Султане и Алма-Ате по решению правительства начали действовать новые меры в рамках режима карантина в этих двух городах. Они, в частности, предполагают: ограничение выхода граждан из домов, за исключением приобретения продуктов, лекарств и передвижения на работу; закрытие мест массового скопления населения - парки, скверы, пешеходные улицы, набережная, игровые площадки и прочее; ограничение работы общественного транспорта, установление запрета на собрания на улицах и в иных общественных местах группами более трех человек за исключением членов семьи; установление запрета на передвижение несовершеннолетних без сопровождения взрослых.

Кроме того, вводится ограничение на передвижение по улицам граждан старше 65 лет, доставку продовольствия и медикаментов им обеспечат на дом. Помимо этого, в течение будущей недели будет приостановлена деятельность всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, за исключением центральных государственных органов, администраций, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения.

Новые меры затронули и город республиканского значения Шымкент. Там приостановят деятельность аэропорта, железнодорожного и автовокзалов, детских садов. Будут также закрыты места массового скопления населения - парки, скверы, пешеходные улицы, игровые площадки и др. Работа пунктов общественного питания будет ограничена до 18:00, а с этого часа до 22:00 - осуществляется только доставка на дом. Кроме того, поэтапно ограничится движение общественного транспорта.

15 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении режима чрезвычайного положения до 15 апреля в связи с коронавирусом. Дополнительно было принято решение с 19 марта ввести режим карантина в Нур-Султане и Алма-Ате. На данный момент в стране подтверждены 150 случаев заражения коронавирусом, три человека выздоровели, одна пациентка умерла.