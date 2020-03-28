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Распространение коронавируса нового типа
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На нерабочей неделе общепит будет работать только с обслуживанием на вынос и с доставкой

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© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Услуги общественного питания на нерабочей неделе на всей территории России могут осуществляться только с обслуживанием навынос и с доставкой заказов. Соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства РФ.

"В целях выполнения указа президента Российской Федерации "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", а также необходимости предупреждения распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции... установить, что услуги общественного питания могут осуществляться исключительно с обслуживанием на вынос и доставкой заказов", - говорится в документе.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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