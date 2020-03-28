Операторы нефтепроводов в США просят сократить добычу

ТАСС, 28 марта. Операторы нефтепроводных систем в США призывают производителей сократить добычу из-за нехватки места для хранения нефти. Об этом в субботу написал на своей странице в Twitter член железнодорожной комиссии Техаса (Railroad Commission of Texas, RRC, регулирует нефтяную отрасль штата) Райан Ситтон.

"Вчера стало известно, что некоторые производители [нефти] в Техасе стали получать от нефтепроводных компаний письма с просьбами сократить добычу, поскольку не хватает места для хранения", - сообщил он.

Генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо вечером 20 марта провел телефонные переговоры с RRC, стороны договорились продолжить консультации. Об этом ТАСС сообщил источник в секретариате, позднее информацию подтвердил Ситтон.

Как сообщила ранее американская газета The Wall Street Journal, Техас - крупнейший по добыче нефти штат в США - рассматривает предложение о сокращении добычи нефти в условиях падения цен. Техас не снижал добычу с 1970-х годов.

Цены на нефть резко упали после того, как Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о сокращении добычи нефти после марта, когда истекают текущие договоренности. Более того, бывшие союзники намереваются в апреле активно наращивать добычу, что наблюдатели уже окрестили ценовой войной.