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Распространение коронавируса нового типа

Международный автосалон в Детройте перенесен на год из-за коронавируса

Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США переоборудует под временную больницу выставочный центр, в котором должна была разместиться экспозиция

НЬЮ-ЙОРК, 29 марта. /ТАСС/. Североамериканский международный автосалон (North American International Auto Show) в Детройте (штат Мичиган) перенесен на июнь 2021 года из-за угрозы распространения нового коронавируса. Об этом сообщила в субботу местная газета Detroit Free Press.

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По ее данным, решение о переносе международного автосалона связано с тем, что Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) переоборудует под временную больницу выставочный центр, в котором должна была разместиться экспозиция. "Здоровье и благополучие жителей Детройта и Мичигана превыше всего, - приводит газета заявление организаторов. - [Выставочный комплекс] TCF Center идеально подходит для выполнения этой важной функции во время беспрецедентного кризиса".

Североамериканский международный автосалон должен был пройти с 13 по 20 июня текущего года. Теперь его проведение намечено на июнь 2021 года. Ранее было объявлено о переносе на август из-за пандемии нового коронавируса Нью-Йоркского международного автосалона.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
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