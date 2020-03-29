Международный автосалон в Детройте перенесен на год из-за коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 29 марта. /ТАСС/. Североамериканский международный автосалон (North American International Auto Show) в Детройте (штат Мичиган) перенесен на июнь 2021 года из-за угрозы распространения нового коронавируса. Об этом сообщила в субботу местная газета Detroit Free Press .

По ее данным, решение о переносе международного автосалона связано с тем, что Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) переоборудует под временную больницу выставочный центр, в котором должна была разместиться экспозиция. "Здоровье и благополучие жителей Детройта и Мичигана превыше всего, - приводит газета заявление организаторов. - [Выставочный комплекс] TCF Center идеально подходит для выполнения этой важной функции во время беспрецедентного кризиса".

Североамериканский международный автосалон должен был пройти с 13 по 20 июня текущего года. Теперь его проведение намечено на июнь 2021 года. Ранее было объявлено о переносе на август из-за пандемии нового коронавируса Нью-Йоркского международного автосалона.