Путин поручил отсрочить на полгода уплату налогов для МСП

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству внести изменения в законодательство, предусматривающие отсрочку уплаты налогов, за исключением НДС для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Соответствующие поручения в воскресенье опубликованы на сайте Кремля.

"Продление на шесть месяцев для налогоплательщиков, отнесенных к субъектам малого и среднего предпринимательства и осуществляющих деятельность в отраслях, определенных в соответствии с подпунктом "б" пункта 1 настоящего перечня поручений, сроков уплаты налогов и авансовых платежей по налогам (за исключением налога на добавленную стоимость), включая сроки уплаты налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами", - говорится в тексте поручений.

Кроме того, президент распорядился отсрочить уплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды на полгода для микропредприятий.