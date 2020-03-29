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Путин поручил отсрочить на полгода уплату налогов для МСП

Президент также распорядился отсрочить уплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды на полгода для микропредприятий

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству внести изменения в законодательство, предусматривающие отсрочку уплаты налогов, за исключением НДС для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Соответствующие поручения в воскресенье опубликованы на сайте Кремля.

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"Продление на шесть месяцев для налогоплательщиков, отнесенных к субъектам малого и среднего предпринимательства и осуществляющих деятельность в отраслях, определенных в соответствии с подпунктом "б" пункта 1 настоящего перечня поручений, сроков уплаты налогов и авансовых платежей по налогам (за исключением налога на добавленную стоимость), включая сроки уплаты налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами", - говорится в тексте поручений.

Кроме того, президент распорядился отсрочить уплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды на полгода для микропредприятий.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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