АКОРТ готова помочь компаниям трудоустроить персонал в ретейл на вынужденных выходных

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Ассоциация компаний розничной торговли готова помочь компаниям (АКОРТ), которые временно прекратили деятельность с 28 марта по 5 апреля из-за объявленных в РФ длинных каникул, обеспечить временное трудоустройство сотрудников в компании, состоящие в АКОРТ. Об этом говорится в сообщении ассоциации, объединяющей крупнейшие федеральные торговые сети.

"Ассоциация готова информировать членов АКОРТ о возможности использования [временного найма] персонала компаний, приостановивших свою деятельность в связи с упомянутыми ограничениями. Ранее ряд компаний-членов АКОРТ уже объявили о запуске программ временного трудоустройства", - сообщили в АКОРТ, напомнив, что подобные программы запустили, например, "Дикси", "Пятерочка" и "Магнит".

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что с 28 марта по 5 апреля в РФ будут нерабочие дни. Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, с 28 марта по 5 апреля будут временно закрыты рестораны, кафе, бары, а также ряд непродовольственных магазинов (за исключением зоомагазинов, магазинов стройматериалов, детских товаров и некоторых других).