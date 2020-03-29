Ограничение на пересечение границ РФ не отразится на графике поездов в Минск и Калининград

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Ограничения на пересечение границы РФ, которые вступают в силу 30 марта, не повлияют на расписание курсирования поездов из Москвы и Санкт-Петербурга в Калининград и Минск, говорится в сообщении РЖД.

Пересечь границу РФ в транзитных поездах, следующих в Калининградскую область и обратно, смогут только те пассажиры, которые имеют в паспорте гражданина РФ соответствующие отметки о регистрации по месту жительства на территории Калининградской области. Пассажиры, оформившие билеты по загранпаспорту, отправляясь в поездку в Калининградскую область и обратно, должны иметь при себе гражданский паспорт, где указана регистрация по месту жительства.

Изменения не влияют на график курсирования поездов, следующих в Калининградскую область, - № 29/30 "Янтарь" Москва - Калининград и № 79/80 Санкт-Петербург - Калининград. Продолжат курсирование два поезда формирования Белорусских железных дорог - № 2/1 Минск - Москва и № 52/51 Брест, Минск - Санкт-Петербург.

Пассажиры, не имеющие оснований для пересечения государственной границы Российской Федерации, могут сдать неиспользованные проездные документы на поезда российского формирования без взимания дополнительных плат и сборов. За возвратом денежных средств пассажирам необходимо обращаться в любую железнодорожную кассу на территории государства приобретения билета.

О закрытии границ

Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через госграницу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы, в целях профилактики коронавируса. Соответствующее распоряжение опубликовано в субботу на сайте кабмина.

Ограничение не распространяется на граждан России, которые являются дипломатическими работниками, работниками дипломатических представительств и консульских учреждений России, официальных представительств РФ при международных организациях, должностными лицами постоянного комитета Союзного государства, а также на членов их семей. Кроме того, положение не будет применяться в отношении российских граждан, которые являются водителями грузовых автомобилей международного автомобильного сообщения, экипажами речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, а также в отношении граждан РФ, выезжающих за территорию России в связи со смертью близкого родственника, граждан РФ, постоянно проживающих на территории Калининградской области, следующих в регион железнодорожным пассажирским транспортом транзитом, в отношении граждан РФ, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, и иных лиц.

Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики смогут выполнять только вывозные рейсы для возвращения пассажиров домой. При этом, как сообщил ТАСС официальный представитель Росавиации, запрет на выполнение полетов из России за границу не распространяется на грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные перевозки.

Ранее ограничены перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в сообщении со странами Европы и Азии. Отменены поезда в Китай и КНДР.