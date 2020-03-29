Глава Минфина США надеется, что стране не потребуется еще один пакет экономических мер

ВАШИНГТОН, 29 марта. /ТАСС/. Администрация США при необходимости готова запросить у Конгресса дополнительные средства для стимулирования экономики на фоне пандемии, однако министр финансов США Стивен Мнучин рассчитывает, что этого не потребуется. Об этом он заявил в воскресенье в интервью телекомпании CBS .

"У нас есть группа экспертов и специалистов в области медицины, которые дают президенту [США Дональду Трампу] рекомендации относительно того, когда, по их мнению, экономика страны вновь оживет. Если по какой-то причине на это уйдет больше времени, чем мы думаем, то мы опять вернемся в Конгресс и получим дополнительную помощь для американской экономики, но я надеюсь, что этого не потребуется", - сказал Мнучин.

В пятницу Трамп подписал одобренный до этого обеими палатами Конгресса закон о стимулирующих экономику мерах в объеме более $2 трлн, направленных на преодоление последствий распространения коронавируса. Это крупнейшие за всю историю США меры по оказанию помощи. Документ предусматривает выплату пособий по безработице, помощь больницам, содействие бизнесу и целым отраслям.

Как отметил в воскресенье Мнучин, данные меры рассчитаны примерно на десять недель. "Я думаю, эта программа будет невероятно успешной в отношении стабилизации экономики США <...> Я не знаю, сколько времени уйдет на то, чтобы покончить с вирусом, но я знаю, что мы с ним покончим. Когда мы сделаем это, я уверен, что экономика США наверстает упущенное", - добавил министр. Он также подтвердил, что американцы, пострадавшие от последствий коронавируса, "в течение трех недель" получат предусмотренные новым законом единовременные выплаты в размере около $1,2 тыс. на человека.

В США, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, ВОЗ и других официальных источников, зафиксировано более 124 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли почти 2,2 тыс. человек.