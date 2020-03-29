"Аэрофлот" продолжит вывоз россиян из 20 городов

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. "Аэрофлот" продолжит осуществлять рейсы для вывоза граждан России из-за рубежа в связи с распространением коронавируса нового типа. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании в воскресенье.

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"Аэрофлот" продолжает выполнять специальные рейсы для возвращения российских граждан из иностранных государств. Пассажиров с билетами на отмененные рейсы просим регулярно проверять свою почту, указанную при покупке билета, следить за бронированием на сайте авиакомпании или обращаться к перевозчику для внесения изменений. Граждане России, заинтересованные в возвращении на родину до прекращения полетов, могут обратиться в авиакомпанию для приобретения билетов", - говорится в сообщении.

С 29 марта по 6 апреля авиакомпания выполнит рейсы в Амстердам, Бангкок, Берлин, Бишкек, Брюссель, Париж, Дублин, Ереван, Женеву, Лондон, Мадрид, Минск, Нью-Йорк, Рим, Сеул, Стамбул, Тель-Авив, Токио, Ханой и Хошимин.

Ранее правительство РФ поручило Росавиации с 27 марта 2020 года прекратить регулярное и чартерное авиасообщение с зарубежными странами, кроме рейсов для вывоза россиян.