АКИТ предложит принципы работы курьеров и пунктов выдачи заказов на фоне коронавируса в РФ

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) разработает специальный режим, по которому будет предложено работать курьерам пунктам выдачи заказов в условиях распространения в России коронавируса и введения в режима самоизоляции в Москве, сообщил ТАСС глава ассоциации Артем Соколов.

По его словам, для онлайн-торговли нужно будет разработать специальные режимы работы. "Мы сейчас на площадке АКИТ разрабатываем специальные дополнительные требования к пунктам выдачи заказов, курьерам. И то, и другое продолжит работать, но в специальном режиме", - сообщил он.

Так, курьеры будут оснащены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты. "Сейчас наблюдается определенный дефицит таких средств. Я надеюсь, что мы его в ближайшее время решим", - отметил Соколов.

"Пункты выдачи заказов (ПВЗ) будут работать только на то, чтобы из них можно было только забрать заказ. Никакого сопутствующего товарного ассортимента, никаких торговых залов, если они находятся в торговых точках. Минимум времени на контакт с клиентом. Полный перечень требований к ПВЗ будет разработан нами в ближайшее время, мы его представим. Это будут принципы, по которым будут работать все ПВЗ в нашей стране", - добавил глава АКИТ.

По его словам, задача, которая стоит и перед отраслью интернет-торговли, - постараться сделать так, чтобы люди оставались дома, обеспечив их потребности. "У России есть два сценария: или пойти по пути Италии, либо в конкретный момент, именно на него приходится пик заражений, как показывает практика по другим странам, сделать все возможное. Мы, как e-commerce, ответственно подходим к этому вопросу, поскольку на нас лежит важная задача", - отметил он.

В компании Ozon в свою очередь сообщили ТАСС, что интернет-площадка продолжит работать в режиме повышенной готовности. "Мы готовы быстро увеличивать ресурс службы доставки, находимся на постоянной связи с городскими службами, подали данные о машинах нашей курьерской службы, поэтому уверены, что будем продолжать работу в усиленном режиме", - сообщили в компании. Пункты выдачи Ozon также продолжат работать, поскольку это важная часть инфраструктуры дистанционной торговли, согласно распоряжению правительства от 27 марта. "Безусловно, и на складах, и в пунктах выдачи мы усилили режим уборки и меры личной гигиены сотрудников, стимулируем клиентов делать безналичную оплату, ограничиваем число посетителей, которые могут находиться в помещении пункта выдачи одномоментно. Наши агенты доставки проходят предрейсовые осмотры", - сообщили в компании.

Позиция властей Москвы

Руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк ранее заверил ТАСС, что сервисы доставки продолжат работать на фоне режима самоизоляции в Москве.

Согласно опубликованному в воскресенье указу мэра Москвы, граждан обязуют не покидать места проживания и пребывания, за исключением случаев обращения за экстренной или неотложной медпомощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью. Также не ограничено перемещение к месту и от места осуществления деятельности и работы. Также не ограничено оказание транспортных услуг и услуг доставки, разрешено следование к ближайшему месту приобретения товаров и услуг, реализация которых не ограничена. Кроме того, владельцы домашних животных могут выгуливать их на расстоянии, не превышающем 100 м от места проживания, разрешен и вынос бытовых отходов.

При этом установленный домашний режим не ограничивает права граждан приезжать или уезжать из Москвы, но без веской причины передвигаться по городу нельзя. Меры за нарушение введенных в связи с распространением коронавируса ограничений еще не определены, столичное правительство примет соответствующие решения в ближайшие время.