Медведев: РФ справится с новыми трудностями, но часть решений еще придется корректировать

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Россия достойно справится с экономическими трудностями, вызванными падением цен на нефть и распространением коронавируса, но часть решений придется корректировать по ходу развития ситуации. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в обращении к гражданам, опубликованном на его страницах в соцсетях.

Он отметил, что мировая экономика и многие государства уже испытывают экономические трудности из-за пандемии, причем "Россия столкнулась с двойным шоком: к вирусу добавилось падение нефтяных котировок". Однако, продолжил Медведев, у страны есть успешный опыт преодоления подобного сценария: когда в 2014-2015 годах резко упали цены на энергоносители и были введены санкции, РФ справилась с этой проблемой, развила многие отрасли в рамках импортозамещения, да и просто стала сильнее.

"Уверен, мы так же достойно выйдем и из сегодняшней ситуации. Но очевидно, что часть решений придется корректировать, исходя из текущего положения дел", - подчеркнул Медведев. Зампред СБ РФ при этом отметил, что "экономические вопросы, конечно, важны, но сейчас вторичны", а "главная задача - это здоровье людей".

Президент РФ Владимир Путин 25 марта в обращении к россиянам предложил ряд экономических и социальных мер, которые призваны смягчить для граждан и бизнеса последствия пандемии коронавируса, в частности предоставить малым и средним компаниям отсрочку по всем налогам (за исключением НДС) на полгода, ввести на тот же срок отсрочку по выплате банковских кредитов, ввести мораторий на шесть месяцев для банкротства предприятий в сложной ситуации, снизить ставку страховых взносов с 30% до 15% для зарплат больше МРОТ. Путин также предложил установить норму выплаты по больничному листу в размере не менее одного МРОТ в месяц и ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам в случае падения доходов физлиц более чем на 30%, автоматически продлевать все социальные пособия и льготы граждан в ближайшие полгода, выплачивать семьям, имеющим право на материнский капитал, по 5 тыс. рублей в месяц на ребенка до трех лет.

Правительство РФ также подготовило план первоочередных мер для предотвращения влияния ситуации с коронавирусом на экономику и жизнь граждан. Кроме того, ряд мер по поддержке банков, бизнеса и населения принял Центробанк РФ.