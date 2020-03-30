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Распространение коронавируса нового типа

Эксперты ждут роста спроса на "дальневосточную ипотеку" из-за коронавируса

По их мнению, интерес может вырасти, так как недвижимость считается способом сохранения своих сбережений, в том числе в начале кризисного периода

ВЛАДИВОСТОК, 30 марта. /ТАСС/. Эксперты ожидают роста спроса на жилье по льготной "дальневосточной ипотеке" в связи с изменениями на валютном рынке и распространением коронавируса. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК).

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"По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, жители региона к настоящему моменту подали уже 22,2 тыс. заявок на получение "дальневосточной ипотеки". Заключено 5 938 договоров на общую сумму 20,6 млрд рублей. Средний размер кредита 3,47 млн рублей. Эксперты ипотечного рынка прогнозируют некоторый рост интереса к приобретению недвижимости по льготной ставке на фоне изменений экономической ситуации", - сообщили в пресс-службе.

Согласно прогнозам экспертов, интерес может вырасти, так как недвижимость считается способом сохранения своих сбережений, в том числе в начале кризисного периода. Также рост может произойти за счет тех, кто сомневался или откладывал покупку квартиры на будущее, но ажиотажного спроса не ожидается, сообщает пресс-служба, ссылаясь на слова эксперта ипотечного рынка Сергея Гордейко.

В свою очередь Азиатско-Тихоокеанский банк, который одним из первых подключился к программе, отмечает рост потока заявок на ипотеку, в том числе по льготной программе, на 40% за последние три недели. В банке не ждут роста заявок в ближайшую неделю, так как для оформления сделки нужно посетить офис, и планируют предоставить клиентам возможность подавать заявление дистанционно.

"Ситуация непростая не только на валютном рынке, пандемия также стимулирует россиян вкладываться в наиболее надежные активы. Поэтому в последние дни мы действительно видим растущий интерес со стороны наших клиентов к ипотечным продуктам. В период долгих выходных мы рекомендуем подготовить документы, договориться о встрече с клиентским менеджером или подать заявку дистанционно. Чтобы полностью обеспечить запросы наших клиентов в период долгих выходных, мы планируем предоставить нашим клиентам возможность подать заявку на ипотеку дистанционно, без прихода в банк", - процитировала пресс-служба слова члена правления Азиатско-Тихоокеанского банка, руководителя розничного блока Виктора Курнакова.

О введении льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока заявил президент РФ Владимир Путин в сентябре 2019 года. Мера нужна, чтобы привлечь молодые и квалифицированные кадры. Ипотеку под 2% годовых смогут получить молодые семьи, в которых хотя бы один супруг зарегистрирован в этом регионе, и муж, и жена должны быть не старше 35 лет, также претендовать на нее смогут участники программы "дальневосточный гектар". Возможный размер займа - до 6 млн рублей, срок выплат - до 20 лет.

Теги
РоссияДальний ВостокРаспространение коронавируса нового типа
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